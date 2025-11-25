Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightവി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 12:13 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 12:13 PM IST

    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി യു.​എ​സ് പ്ര​തി​നി​ധി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി യു.​എ​സ് പ്ര​തി​നി​ധി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    cancel
    camera_alt

    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല യ​ഹ്‍യ ആ​ദം ബോ​ഹ്‌​ല​റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക ദൂ​ത​ൻ ആ​ദം ബോ​ഹ്‌​ല​റു​മാ​യി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്‍യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    കു​വൈ​ത്തും യു.​എ​സും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധ​വും ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും ഇ​രു​വ​രും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്ത​താ​യി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.പ​ര​സ്പ​ര​താ​ൽ​പര്യ​മു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Foreign MinistermeetingsUS RepresentativeKuwait News
    News Summary - Foreign Minister meets with US representative
    Similar News
    Next Story
    X