Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 Feb 2026 1:42 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Feb 2026 1:42 PM IST

    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി യു.​എ​സ് മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി യു.​എ​സ് മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല

    അ​ൽ യ​ഹ്യ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്യ, യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ, മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് കാ​ര്യ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് മ​സാ​ദ് ബൗ​ലോ​സു​മാ​യി ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. കു​വൈ​ത്തും യു.​എ​സും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും ദൃ​ഢ​വു​മാ​യ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഫോ​ൺ ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​താ​യി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും പ​ര​സ്പ​ര താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള മ​റ്റു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും.

    TAGS:meetingmiddle eastForeign MinisterKuwait News
    News Summary - Foreign Minister meets with US Middle East envoy
