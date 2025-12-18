Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    18 Dec 2025 9:29 AM IST
    Updated On
    18 Dec 2025 9:29 AM IST

    വോ​ട്ട​ർ അ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം-പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ

    വോ​ട്ട​ർ അ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം-പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള ഫോം 6A ​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് പു​റ​ത്തു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന് ക​ത്ത​യ​ച്ചു. അ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ ജ​ന​ന​സ്ഥ​ലം എ​ന്ന ഓ​പ്ഷ​നി​ൽ ഇ​ന്ത്യ എ​ന്ന് മാ​ത്ര​മാ​ണ് നി​ല​വി​ലു​ള്ള​ത്.

    ഇ​തു വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​നി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് ഫോം 6A ​സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് ആ​വ​ശ്യം. ഫോം 6A ​പൂ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ത​ട​സ്സം ഉ​ട​ൻ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഫീ​ഖ് ബാ​ബു പൊ​ൻ​മു​ണ്ടം പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ്ര​ക്രി​യ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തു മു​ത​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക് സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​തി​ന​കം നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക്കി​ന്റെ സേ​വ​നം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യും പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    Foreign countries should be included in voter application - Expatriate Welfare
