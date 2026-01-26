Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    ഐ​ക്യ​ത്തെ ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ശ​ക്തി​ക​ളെ ചെ​റു​ത്തു​തോ​ൽ​പി​ക്ക​ണം -കെ.​ജെ. ജേ​ക്ക​ബ്

    ഐ​ക്യ​ത്തെ ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ശ​ക്തി​ക​ളെ ചെ​റു​ത്തു​തോ​ൽ​പി​ക്ക​ണം -കെ.​ജെ. ജേ​ക്ക​ബ്
    കേ​ര​ള ആ​ർ​ട് ല​വേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ - ക​ല കു​വൈ​ത്ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 47ാം വാ​ർ​ഷി​ക

    പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം കെ.​ജെ. ജേ​ക്ക​ബ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​യും സാ​മൂ​ഹി​ക ഐ​ക്യ​വും ത​ക​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് നാം ​ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ്ര​മു​ഖ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ കെ.​ജെ. ജേ​ക്ക​ബ് പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ര​ള ആ​ർ​ട് ല​വേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ - ക​ല കു​വൈ​ത്ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 47ാം വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യുക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    പു​രോ​ഗ​മ​ന-​ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ശ​ക്തി​ക​ളു​ടെ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ നേ​ടി​യ ച​രി​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​ന്ന​ത്തെ കേ​ര​ള​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ​യും ജ​ന​കീ​യ ഐ​ക്യ​ത്തെ​യും ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ശ​ക്തി​ക​ളെ ചെ​റു​ത്തു​തോ​ൽ​പി​ക്കേ​ണ്ട​ത് ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ക​ല കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മാ​ത്യു ജോ​സ​ഫ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ അം​ഗം ജെ. ​സ​ജി ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ലോ​ക​കേ​ര​ള സ​ഭ അം​ഗം സി.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ്, വ​നി​താ​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി​നി റോ​ബ​ർ​ട്ട്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​വീ​ൺ, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​സീ​ദ് ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ, അ​ബ്ബാ​സി​യ മേ​ഖ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി കൃ​ഷ്ണ മേ​ലാ​ത്ത്, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം പ്ര​സീ​ത ജി​തി​ൻ, സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ന​വീ​ൻ കെ.​വി. എ​ന്നി​വ​ർ വേ​ദി​യി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ക​ല കു​വൈ​ത്ത് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​വി. ഹി​ക്മ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​ബി. സു​രേ​ഷ് ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Forces trying to disrupt unity must be defeated - K.J. Jacob
