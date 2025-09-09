Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 10:58 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 10:58 AM IST

    മൃഗങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയ കുളമ്പുരോഗം പൂർണമായും നീങ്ങി

    മൃഗങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയ കുളമ്പുരോഗം പൂർണമായും നീങ്ങി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​ടു​ത്തി​ടെ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ കു​ള​മ്പു​രോ​ഗം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നീ​ങ്ങി​യ​താ​യി പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച​ർ അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഫി​ഷ് റി​സോ​ഴ്‌​സ​സ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മൃ​ഗാ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​യും മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പ്, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ല​ബോ​റ​ട്ട​റി വ​കു​പ്പ്, മൃ​ഗ​ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ ക​ന്നു​കാ​ലി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും ക്ഷീ​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക യൂ​നി​യ​ൻ, ക​ർ​ഷ​ക​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ​യും അ​തോ​റി​റ്റി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ൽ, രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ട​രാ​തെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഫാ​മു​ക​ളി​ലെ ജൈ​വ​സു​ര​ക്ഷ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തും ഉ​ണ​ർ​ത്തി. പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ൽ മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പി​നെ ഉ​ട​ൻ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    TAGS:FoundAnimalsfoot-and-mouth disease
    News Summary - Foot-and-mouth disease found in animals has been completely eliminated
