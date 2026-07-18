ജലീബില്‍ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ പരിശോധന; 315 നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി

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Posted Ondate_range 18 July 2026 9:52 AM IST
Updated Ondate_range 18 July 2026 9:52 AM IST
ജലീബില് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ പരിശോധന; 315 നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിtext_fields
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News Summary - Food safety inspection in Jaleeb; 315 violations found
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ജലീബില് നടത്തിയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ പരിശോധന. വിപുലമായ പരിശോധനയിൽ 315 നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായി പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ അറിയിച്ചു.
48 മണിക്കൂർ നീണ്ട പരിശോധനയിൽ 102 ഭക്ഷ്യ ഇൻസ്പെക്ടർമാർ പങ്കെടുത്തു. മനുഷ്യ ഉപഭോഗത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്ത് നശിപ്പിച്ചു. പൊതുജനാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി പരിശോധനകൾ എല്ലാ ഗവർണറേറ്റുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നിയമനടപടികൾ തുടരുമെന്നും പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
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