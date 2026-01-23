Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 23 Jan 2026 11:07 AM IST
    date_range 23 Jan 2026 11:07 AM IST

    ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ ഭ​ക്ഷ​ണ​ വ്യാ​പാ​രം; ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു

    ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ ഭ​ക്ഷ​ണ​ വ്യാ​പാ​രം; ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു
    ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ വീ​ട്ടി​ൽ ത​ന്നെ ഭ​ക്ഷ്യ ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പാ​രം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന സം​ഘ​ത്തി​നെ​തി​രെ പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ഫു​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ന്യൂ​ട്രീ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി.

    ഭ​ക്ഷ്യ ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​വും വി​ത​ര​ണ​വും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ല​ഭി​ച്ച​തി​ന് പി​റ​കെ വ​സ​തി റെ​യ്ഡ് ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സു​ര​ക്ഷാ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ആ​ക്ടി​ങ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഡോ.​സൗ​ദ് അ​ൽ ഹു​മൈ​ദി അ​ൽ ജ​ലാ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച് കേ​സ് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റി.എ​ല്ലാ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും ഉ​റ​ച്ച​തും വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​യ ന​ട​പ​ടി തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ഡോ. ​അ​ൽ ജ​ലാ​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ ആ​രോ​ഗ്യം, ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രാ​യ ഭീ​ഷ​ണി വെ​ച്ചു​പൊ​റു​പ്പി​ക്കി​ല്ല. പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഭ​ക്ഷ്യ​നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തും അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ മു​ൻ‌​ഗ​ണ​ന​യാ​യി തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.

