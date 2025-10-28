Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    28 Oct 2025 8:56 AM IST
    28 Oct 2025 8:56 AM IST

    ഭ​ക്ഷ​ണ​വും അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളും; ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് ട്ര​ക്കു​ക​ൾ

    33 ട്ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ 14 എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണ വ​സ്തു​ക്ക​ളും 19 എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ മ​റ്റു അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു
    ഭ​ക്ഷ​ണ​വും അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളും; ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് ട്ര​ക്കു​ക​ൾ
    ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി ത​യാ​റാ​യ ട്ര​ക്കു​ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക​ടു​ത്ത പ്ര​യാ​സ​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് ട്ര​ക്കു​ക​ൾ. കു​വൈ​ത്ത് സ​കാ​ത് ഹൗ​സ് സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്ത ഭ​ക്ഷ​ണ​വും അ​വ​ശ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും വ​ഹി​ക്കു​ന്ന 33 ട്ര​ക്കു​ക​ൾ കൈ​റോ​യി​ലെ കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ഫി​സ് ഫോ​ർ ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ പ്രോ​ജ​ക്ട്സ് ഗസ്സ​യി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചു.

    ‘കു​വൈ​ത്ത് വി​ത്ത് യു​വ​ർ സൈ​ഡ്’ കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ൽ​കി​യ 33 ട്ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ 14 എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണ വ​സ്തു​ക്ക​ളും 19 എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ മ​റ്റു അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു. ഗ​സ്സ​യി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കൈറോ​യി​ലെ ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ പ്രോ​ജ​ക്ട് ഓ​ഫി​സി​ന്റെ പ​ങ്കി​നെ​യും ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ​യും ഈ​ജി​പ്തി​ലെ കു​വൈ​ത്ത് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഗാ​നിം അ​ൽ ഗാ​നിം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    വാ​ഹ​ന​വ്യൂ​ഹം അ​യ​ക്കാ​ൻ സ​ഹ​ക​രി​ച്ച ഈ​ജി​പ്തി​ലെ ഒ​ർ​മാ​ൻ ചാ​രി​റ്റി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നോ​ടും സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി​യ മ​റ്റു മാ​നു​ഷി​ക ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളോ​ടും കു​വൈ​ത്ത് ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ പ്രോ​ജ​ക്ട് ഓ​ഫി​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ദ്‌​നാ​ൻ അ​ൽ സ​ബ്തി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി സം​യു​ക്ത മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രാ​നു​ള്ള ഓ​ഫി​സി​ന്റെ താ​ൽ​പ​ര്യ​വും അ​റി​യി​ച്ചു.

    Gulf News Kuwait Gaza Aid
    Food and essentials; Kuwaiti trucks with aid to Gaza
