    Kuwait
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 10:11 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 10:11 AM IST

    ഫോ​ക് ബാ​ല​വേ​ദി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    ഫോ​ക് ബാ​ല​വേ​ദി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പി​ക

    സ​വി​ത ജി​തേ​ഷ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ഓ​ഫ് ക​ണ്ണൂ​ർ കു​വൈ​ത്ത് എ​ക്സ്പ്പാ​റ്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഫോ​ക്) ബാ​ല​വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​വ​ന്തി​ക മ​ഹേ​ഷ്‌ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പി​ക​യും ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലിം സം​വി​ധാ​യി​ക​യു​മാ​യ സ​വി​ത ജി​തേ​ഷ് മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ഫോ​ക്ക് ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ എ​ൽ​ദോ​സ് ബാ​ബു, ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ഹേ​ഷ്‌ കു​മാ​ർ, വ​നി​ത വേ​ദി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ഖി​ല ഷാ​ബു എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ബാ​ല​വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​യ​ൽ രാ​ജേ​ഷ് സ്വാ​ഗ​ത​വും കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ കാ​വ്യ സ​നി​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ദേ​ശാ​ഭ​ക്തി ഗാ​നം, സം​ഘ നൃ​ത്തം, പ്ര​സം​ഗം, ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം, സ്കി​റ്റ് എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

