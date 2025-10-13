Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 9:19 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 9:19 AM IST

    ഫോ​ക്ക് വ​നി​താ​വേ​ദി ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ്

    ഫോ​ക്ക് വ​നി​താ​വേ​ദി ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ്
    ഫോ​ക്ക് വ​നി​താ​വേ​ദി ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സി​ൽ വി​ജേ​ഷ് വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് ക​ണ്ണൂ​ർ കു​വൈ​ത്ത് എ​ക്സ്പാ​റ്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഫോ​ക്ക്) വ​നി​ത വേ​ദി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സി​യ ഹെ​വ​ൻ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്ലാ​സി​ൽ ഫോ​ക്ക് വ​നി​താ​വേ​ദി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ഷം​ന വി​നോ​ജ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഫോ​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി. ​ലി​ജീ​ഷ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഫോ​ക്ക് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യു.​കെ. ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദ്, ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​സ​മി​തി അം​ഗം ഓ​മ​ന​ക്കു​ട്ട​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഹൃ​ദ​യ​സ്തം​ഭ​നം, ശ്വാ​സ​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ‘ബേ​സി​ക് ലൈ​ഫ് സ​പ്പോ​ർ​ട്ട്’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ബി.​എ​ൽ.​എ​സ് ഇ​ൻ​സ്ട്ര​ക്ട​റു​മാ​യ വി​ജേ​ഷ് വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഫോ​ക്ക് വ​നി​താ​വേ​ദി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ഖി​ല ഷാ​ബു സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ലീ​ന സാ​ബു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ണ്ണൂ​ർ പ​ഴ​യ​ങ്ങാ​ടി​യി​ൽ ചൂ​യി​ങ്ഗം തൊ​ണ്ട​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി ശ്വാ​സ​ത​ട​സ്സം നേ​രി​ട്ട കു​ട്ടി​യെ സ​മ​യോ​ചി​ത​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലൂ​ടെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ യു​വാ​ക്ക​ളി​ലൊ​രാ​ളും ഫോ​ക്ക് സാ​ൽ​മി​യ യൂ​നി​റ്റ് മെം​ബ​റു​മാ​യ ഇ​സ്മ​യി​ലെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഇ​സ്മാ​യി​ലി​നു​ള്ള ഫോ​ക്കി​ന്റെ സ്നേ​ഹാ​ദ​രം ഫോ​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലി​ജീ​ഷ് കൈ​മാ​റി.

