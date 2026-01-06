Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 12:05 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 12:05 PM IST

    ഫോക്ക് വനിതാവേദി ഭാരവാഹികൾ

    ഫോക്ക് വനിതാവേദി ഭാരവാഹികൾ
    ശ​ര​ണ്യ പ്രി​യേ​ഷ്, അ​മ്പി​ളി ബി​ജു, ലീ​ന സാ​ബു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് ക​ണ്ണൂ​ർ കു​വൈ​ത്ത് എ​ക്സ്‌​പാ​റ്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഫോ​ക്ക്) വ​നി​താ​വേ​ദി വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ​ബോ​ഡി യോ​ഗം അ​ബ്ബാ​സി​യ ഹെ​വ​ൻ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ഷം​ന വി​നോ​ജ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഫോ​ക്ക് ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൽ​ദോ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ഷി​ജി സ​ന​ത്ത് അ​നു​ശോ​ച​ന പ്ര​മേ​യ​വും അ​ഖി​ല ഷാ​ബു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ജോ.​ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ന്ധ്യാ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദ് യോ​ഗ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. സോ​ണ​ൽ കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ശ്വ​തി ജി​നേ​ഷ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ശ​ര​ണ്യ പ്രി​യേ​ഷ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും 18 യൂ​ണി​റ്റ് കോ​ഡി​നേ​റ്റേ​ഴ്സും 27 എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ്സും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന 45 അം​ഗ ക​മ്മി​റ്റി​യെ യോ​ഗം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ശ​ര​ണ്യ പ്രി​യേ​ഷ് (ചെ​യ​ർ.), അ​മ്പി​ളി ബി​ജു (ജ​ന.​ക​ൺ), ലീ​ന സാ​ബു (ട്ര​ഷ), ഷി​ജി സ​ന​ത്ത് (വൈ.​ചെ​യ​ർ.), ഷ​ജ്ന സു​നി​ൽ (ജോ.​ക​ൺ), സ​ന്ധ്യാ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ (ജോ. ​ട്ര​ഷ), ദീ​ന ജി​തി​ൻ (ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ സോ​ണ​ൽ കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ), അ​ശ്വ​തി ജി​നേ​ഷ് (സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സോ​ണ​ൽ കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ), ബി​ന്ദു രാ​ജീ​വ് (അ​ബ്ബാ​സി​യ സോ​ണ​ൽ കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ).

