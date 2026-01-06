ഫോക്ക് വനിതാവേദി ഭാരവാഹികൾ

ഫോക്ക് വനിതാവേദി ഭാരവാഹികൾtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കണ്ണൂർ കുവൈത്ത് എക്സ്പാറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (ഫോക്ക്) വനിതാവേദി വാർഷിക ജനറൽബോഡി യോഗം അബ്ബാസിയ ഹെവൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു.
ചെയർപേഴ്സൺ ഷംന വിനോജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഫോക്ക് ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് എൽദോ കുര്യാക്കോസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഷിജി സനത്ത് അനുശോചന പ്രമേയവും അഖില ഷാബു പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും ജോ.ട്രഷറർ സന്ധ്യാ ബാലകൃഷ്ണൻ സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു.
ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹരിപ്രസാദ് യോഗ നടപടികൾ നിയന്ത്രിച്ചു. സോണൽ കോഡിനേറ്റർ അശ്വതി ജിനേഷ് സ്വാഗതവും ശരണ്യ പ്രിയേഷ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. പ്രധാന ഭാരവാഹികളും 18 യൂണിറ്റ് കോഡിനേറ്റേഴ്സും 27 എക്സിക്യൂട്ടീവ്സും അടങ്ങുന്ന 45 അംഗ കമ്മിറ്റിയെ യോഗം തെരഞ്ഞെടുത്തു.
പുതിയ ഭാരവാഹികൾ: ശരണ്യ പ്രിയേഷ് (ചെയർ.), അമ്പിളി ബിജു (ജന.കൺ), ലീന സാബു (ട്രഷ), ഷിജി സനത്ത് (വൈ.ചെയർ.), ഷജ്ന സുനിൽ (ജോ.കൺ), സന്ധ്യാ ബാലകൃഷ്ണൻ (ജോ. ട്രഷ), ദീന ജിതിൻ (ഫഹാഹീൽ സോണൽ കോർഡിനേറ്റർ), അശ്വതി ജിനേഷ് (സെൻട്രൽ സോണൽ കോർഡിനേറ്റർ), ബിന്ദു രാജീവ് (അബ്ബാസിയ സോണൽ കോർഡിനേറ്റർ).
