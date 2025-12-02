Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 10:55 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 10:55 AM IST

    ഫോ​ക്ക് സാ​ൽ​മി​യ യൂ​നി​റ്റ് കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം

    ഫോ​ക്ക് സാ​ൽ​മി​യ യൂ​നി​റ്റ് കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം
    ഫോ​ക്ക് സാ​ൽ​മി​യ യൂ​നി​റ്റ് കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് ക​ണ്ണൂ​ർ കു​വൈ​ത്ത് എ​ക്സ്പാ​റ്റ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഫോ​ക്ക്) സാ​ൽ​മി​യ യൂ​നി​റ്റ് കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    യൂ​നി​റ്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ പി.​വി. ഷാ​ജി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് എ​ൽ​ദോ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഫോ​ക്ക് ട്ര​ഷ​റ​ർ സൂ​ര​ജ്, ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​സ​മി​തി അം​ഗം വി​ജ​യേ​ഷ് മാ​രാ​ർ, ചാ​രി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജി​ൽ, വ​നി​ത​വേ​ദി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ഷം​ന വി​നോ​ജ്, ബാ​ല​വേ​ദി ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​വ​ന്തി​ക മ​ഹേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    കെ.​സി സ​ന്തോ​ഷ് സ്വാ​ഗ​ത​വും യൂ​നി​റ്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ ഗ്ലാ​ഡി​സ് ബേ​ബി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​ഷ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു.

    ‘ഓ​ഷ്യ​ൻ ഫ​ൺ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഹൗ​സ് ബോ​ട്ടി​ലാ​ണ് സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. വി​വി​ധ ഗെ​യിം​സു​ക​ൾ, ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഭ​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ ബോ​ട്ടി​ൽ ഒ​രു​ക്കി.

