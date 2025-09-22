Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightവ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യി ഫോ​ക്ക്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 11:09 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 11:09 AM IST

    വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യി ഫോ​ക്ക് ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ സോ​ൺ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    Friends of Kannur Kuwait Expats Association
    cancel
    camera_alt

    ഫോ​ക്ക് ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ സോ​ൺ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​ ലി​ജീ​ഷ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് ക​ണ്ണൂ​ർ കു​വൈ​ത്ത് എ​ക്സ്പാ​റ്റ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഫോ​ക്ക്) ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ സോ​ൺ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘ക​ണ്ണൂ​രോ​ണം- 2025’ മം​ഗ​ഫ് അ​ൽ ന​ജാ​ത്ത് സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. വൈax​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജു ആ​ന്റ​ണി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഫോ​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​ലി​ജീ​ഷ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ.​സ​ലിം മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി.

    ഫോ​ക്ക് ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ സോ​ൺ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ സ​ദ​സ്സ്

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദ് , ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ പ്ര​വീ​ൺ അ​ടു​ത്തി​ല, അ​നി​ൽ കേ​ളോ​ത്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ എ​ൽ​ദോ ബാ​ബു, ദി​ലീ​പ്, വ​നി​താ വേ​ദി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ഷം​ന വി​നോ​ജ്, സോ​ണ​ൽ വ​നി​താ​വേ​ദി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​മ്പി​ളി ബി​ജു, ബാ​ല​വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​യ​ൽ രാ​ജേ​ഷ്, മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ഹം​സ, സി​ദ്ധീ​ഖ് വ​ലി​യ​ക​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ഇ​വ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ രം​ജി​ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ലി​ജേ​ഷ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ചെ​ണ്ട​മേ​ള​ത്തി​ന്റെ​യും താ​ല​പ്പൊ​ലി​യു​ടെ​യും അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ ന​ട​ന്ന മാ​വേ​ലി എ​ഴു​ന്ന​ള്ള​ത്ത്, ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ട്, വ​ർ​ണ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പൂ​ക്ക​ളം, ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും, ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ സോ​ണ​ലി​ലെ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച നാ​ട​കം, ഒ​പ്പ​ന ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsonam celebrationKuwait NewsFriends of Kannur Kuwait Expats Association
    News Summary - Folk Fahaheel Zone celebrates Onam
    Similar News
    Next Story
    X