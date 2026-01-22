Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഫോ​ക്ക് വാ​ർ​ഷി​ക...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 1:28 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 1:28 PM IST

    ഫോ​ക്ക് വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​വും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും

    text_fields
    bookmark_border
    ഫോ​ക്ക് വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​വും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും
    cancel
    camera_alt

    എ​ൽ​ദോ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ്,      ശ്രീ​ഷി​ൻ ,കെ.​വി. സൂ​ര​ജ്

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ഓ​ഫ് ക​ണ്ണൂ​ർ കു​വൈ​ത്ത് എ​ക്സ്പാ​റ്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഫോ​ക്ക്‌) വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗം അ​ബ്ബാ​സി​യ അ​സ്പെ​യ​ർ ബൈ​ലിം​ഗ്വ​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലി​ജീ​ഷ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഫോ​ക്ക് മെ​മ്പ​റും യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലു​മാ​യ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ട്ര​ഷ​റ​ർ കെ.​വി.​സൂ​ര​ജ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ചാ​രി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. സ​ജി​ൽ ചാ​രി​റ്റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം എ​ൻ.​വി. മ​നോ​ജ് അ​നു​ശോ​ച​ന പ്ര​മേ​യ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. കെ. ​ഓ​മ​ന​ക്കു​ട്ട​ൻ, എം.​എ​ൻ. സ​ലിം, രാ​ജേ​ഷ് എ.​കെ, ഷ​ജ്‌​ന സു​നി​ൽ, രാ​ജേ​ഷ് കു​മാ​ർ, പ്ര​സാ​ദ്, നി​കേ​ഷ്, ശ്രീ​ഷ ദ​യാ​ന​ന്ദ​ൻ, സാ​ബു ടി.​വി, സോ​മ​ൻ പി, ​ബി​ന്ദു രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, പ്യാ​രി ഓ​മ​ന​ക്കു​ട്ട​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഏ​കോ​പി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ദി​ലീ​പ് സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൽ​ദോ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: എ​ൽ​ദോ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ് (പ്ര​സി), ശ്രീ​ഷി​ൻ (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), കെ.​വി. സൂ​ര​ജ് (ട്ര​ഷ​റ​ർ), പ്ര​മോ​ദ് വി.​വി (ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ), സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു, എം.​വി. രാ​ഹു​ൽ ഗൗ​ത​മ​ൻ, കെ.​പി. പ്ര​ണീ​ഷ് (വൈ.​പ്ര​സി), ടി. ​മ​ഹേ​ഷ്കു​മാ​ർ (അ​ഡ്മി​ൻ), കെ. ​ദ​യാ​ന​ന്ദ​ൻ (മെ​മ്പ​ർ​ഷി​പ്പ്), പ്ര​മോ​ദ് കൂ​ലേ​രി (മീ​ഡി​യ), എ​ൻ.​കെ. വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ (സ്പോ​ർ​ട്സ്), സു​മേ​ഷ് കു​ഞ്ഞി​രാ​മ​ൻ (ആ​ർ​ട്സ്), പി.​കെ.​സ​ജി​ൽ (ചാ​രി​റ്റി).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:electionsKuwait NewsAnnual General Body Meetinggulf news malayalam
    News Summary - Folk Annual General Body Meeting and Elections
    Similar News
    Next Story
    X