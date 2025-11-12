Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    date_range 12 Nov 2025 9:52 AM IST
    date_range 12 Nov 2025 9:52 AM IST

    ഫോക്ക് വാർഷികാഘോഷവും അവാർഡ് വിതരണവും വെള്ളിയാഴ്ച

    ഫോക്ക് വാർഷികാഘോഷവും അവാർഡ് വിതരണവും വെള്ളിയാഴ്ച
    ഫോ​ക്ക് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്തസ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് ക​ണ്ണൂ​ർ കു​വൈ​ത്ത് എ​ക്സ്പാ​റ്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ (ഫോ​ക്ക്) ഇ​രു​പ​താം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​ഹ്മ​ദി ഡ​ൽ​ഹി പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    ‘ക​ണ്ണൂ​ർ മ​ഹോ​ത്സ​വം -2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് 2:30 മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണം സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം,ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, സം​ഗീ​ത നി​ശ എ​ന്നി​വ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​തി​നെ​ട്ടാ​മ​ത് ‘ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ഫോ​ക്ക് അ​വാ​ർ​ഡ്’ ദൃ​ശ്യ മാ​ധ്യ​മ​രം​ഗ​ത്തെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​തൃ​ഭൂ​മി ന്യൂ​സ് സീ​നി​യ​ർ എ​ഡി​റ്റ​ർ മാ​തു സ​ജി​ക്ക് ച​ട​ങ്ങി​ൽ കൈ​മാ​റും.

    പ്ര​ശ​സ്ത ശി​ൽപി കെ.​കെ.​ആ​ർ വെ​ങ്ങ​ര രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത വെ​ങ്ക​ല ശി​ൽപവും, പ്ര​ശ​സ്തി​പ​ത്ര​വും, 25000 രൂ​പ​യും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ്. ഫോ​ക്‌​ലോ​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ.​വി അ​ജ​യ​കു​മാ​ർ, മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ദി​ന​ക​ര​ൻ കൊ​മ്പി​ലാ​ത്ത്, ന​ർ​ത്ത​കി​യും അ​ധ്യാ​പി​ക​യു​മാ​യ സു​മി​ത നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ജൂ​റി​യാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വി​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. ഇ​രു​പ​താം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​ത്യേ​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്ല​സ്ടു/​ത​ത്തു​ല്യ കോ​ഴ്‌​സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ഉ​യ​ർ​ന്ന പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​യി സാ​മ്പ​ത്തി​ക​പി​ന്തു​ണ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​തു​വ​ഴി സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് ന​ൽ​കും. അ​ബ്ബാ​സി​യ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ഷെ​ഫ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന വാർത്തസ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഫോ​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​ലീ​ജീ​ഷ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യു.​കെ. ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദ് , പ്രോ​ഗ്രാം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​ജേ​ഷ് പി.​എം, ട്ര​ഷ​റ​ർ സൂ​ര​ജ് കെ.​വി, വ​നി​താ​വേ​ദി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ഷം​ന വി​നോ​ജ്, അ​വാ​ർ​ഡ് ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു എം.​സി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

