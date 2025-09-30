ഫോക്ക് അബ്ബാസിയ സെൻട്രൽ സോൺ ഓണാഘോഷംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കണ്ണൂർ കുവൈത്ത് എക്സ്പാറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (ഫോക്ക്) അബ്ബാസിയ സെൻട്രൽ സോൺ ഓണാഘോഷം അബ്ബാസിയ ആസ്പയർ ബൈലിംഗ്വൽ സ്കൂളിൽ നടന്നു. ഫോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പി.ലിജീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഫോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൽദോ ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
ഫോക്ക് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹരിപ്രസാദ്, ട്രഷറർ സൂരജ്, രക്ഷാധികാരി അനിൽ കേളോത്ത്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിജു ആന്റണി, വനിത വേദി ചെയർപേഴ്സൻ ഷംന വിനോജ്, ബാലവേദി കൺവീനർ അവന്തിക മഹേഷ്, സോണൽ വനിത വേദി കോർഡിനേറ്റർമാർ സഹിന വിജയകുമാർ, അശ്വതി ജിനേഷ്, ഉപദേശക സമിതി അംഗം ഓമനക്കുട്ടൻ, കുട ജനറൽ കൺവീനർ മാർട്ടിൻ, ക്യു-8 ഇന്ത്യൻ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസ് ഡയറക്ടർ സുനിൽ, അൽമുല്ല എക്സ്ചേഞ്ച് ജനറൽ മാനേജർ ഫിലിപ്പ് കോശി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ദിലീപ് കുമാർ സ്വാഗതവും പ്രോഗ്രാം ജനറൽ കൺവീനർ എം.എൻ. സലിം നന്ദിയും പറഞ്ഞു. മാവേലി എഴുന്നള്ളത്ത്, ചെണ്ടമേളം, തിരുവാതിര, ഒപ്പന, ഓണപ്പാട്ട്, നൃത്തങ്ങൾ, ഗാനമേള, വടം വലി തുടങ്ങിയ കലാപരിപാടികളും മത്സരങ്ങളും ഓണസദ്യയും നടന്നു.
