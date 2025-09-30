Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 9:58 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 10:01 AM IST

    ഫോ​ക്ക് അ​ബ്ബാ​സി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സോ​ൺ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    ഫോ​ക്ക് അ​ബ്ബാ​സി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സോ​ൺ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    ഫോ​ക്ക് അ​ബ്ബാ​സി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സോ​ൺ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി. ​ലി​ജീ​ഷ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം

    ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ഓ​ഫ് ക​ണ്ണൂ​ർ കു​വൈ​ത്ത് എ​ക്സ്പാ​റ്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഫോ​ക്ക്) അ​ബ്ബാ​സി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സോ​ൺ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം അ​ബ്ബാ​സി​യ ആ​സ്പ​യ​ർ ബൈ​ലിം​ഗ്വ​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഫോ​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​ലി​ജീ​ഷ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഫോ​ക്ക് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൽ​ദോ ബാ​ബു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഫോ​ക്ക് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​നം


    ഫോ​ക്ക് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ സൂ​ര​ജ്, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​നി​ൽ കേ​ളോ​ത്ത്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജു ആ​ന്റ​ണി, വ​നി​ത വേ​ദി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ഷം​ന വി​നോ​ജ്, ബാ​ല​വേ​ദി ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​വ​ന്തി​ക മ​ഹേ​ഷ്, സോ​ണ​ൽ വ​നി​ത വേ​ദി കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ സ​ഹി​ന വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, അ​ശ്വ​തി ജി​നേ​ഷ്, ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗം ഓ​മ​ന​ക്കു​ട്ട​ൻ, കു​ട ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ മാ​ർ​ട്ടി​ൻ, ക്യു-8 ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​ക്കാ​ദ​മി ഓ​ഫ് സ​യ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സു​നി​ൽ, അ​ൽ​മു​ല്ല എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഫി​ലി​പ്പ് കോ​ശി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ദി​ലീ​പ് കു​മാ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ എം.​എ​ൻ. സ​ലിം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. മാ​വേ​ലി എ​ഴു​ന്ന​ള്ള​ത്ത്, ചെ​ണ്ട​മേ​ളം, തി​രു​വാ​തി​ര, ഒ​പ്പ​ന, ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ട്, നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ, ഗാ​ന​മേ​ള, വ​ടം വ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ന​ട​ന്നു.

    Folk Abbasia Central Zone Onam Celebration
