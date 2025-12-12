Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 12:29 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 12:29 PM IST

    ഫോ​ക്ക​സ് ശി​ൽ​പ​ശാ​ല സമാപിച്ചു

    ഫോ​ക്ക​സ് ശി​ൽ​പ​ശാ​ല സമാപിച്ചു
    ഫോ​ക്ക​സ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫോ​ക്ക​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നേ​തൃ​പ​രി​ശീ​ല​ന ശി​ൽ​പ​ശാ​ല സ​മാ​പി​ച്ചു. മൂ​ന്നു​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സു​ലൈ​ബി​യ മു​ബാ​റാ​ക്കി​യ ഫാം ​വി​ല്ല​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഖ​ത്ത​ർ, ഒ​മാ​ൻ, യു.​എ.​ഇ, കു​വൈ​ത്ത്, ഇ​ന്ത്യ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഫോ​ക്ക​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന അ​മ്പ​തോ​ളം പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ൽ ഗ​ഹ​ന​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ പ്ര​മു​ഖ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ എ​സ്.​പി പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ആ​ധു​നി​ക നേ​തൃ​ത്വം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കേ​ണ്ട ക​ഴി​വു​ക​ൾ, ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​ലെ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം, ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം തു​ട​ങ്ങി​യ ക്ലാ​സ് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തു. യു​വാ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഹാ​ര​വും 'റൂ​ട്ട്സ് ടൂ ​റി​യാ​ലി​റ്റി സ്പെ​ക്ട്രം' എ​ന്ന സ​ബ്ജ​ക്ടി​ൽ ആ​സി​ഫ​ലി ക​ണ്ണൂ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    വ​രു​ന്ന ഒ​രു ദ​ശ​ക​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ളു​ടെ രൂ​പ​രേ​ഖ​യും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഡോ. ​അ​മീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചു. കാ​ര്യ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഹ​ർ​ഷി​ദ് മ​ത്തോ​ട്ടം (യു.​എ.​ഇ) നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ഐ​സ് ബ്രേ​ക്കി​ങ് കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്ത് മു​ദ​സി​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സി.​ഇ.​ഒ ഷ​ബീ​ർ വെ​ള്ളാ​ട​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് അ​മീ​ർ ഷാ​ജി, റ​മീ​സ് നാ​സ​ർ, റി​യാ​സ്, ജു​വൈ​ദ്, അ​നീ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. റാ​ഫി, റ​ഷാ​ദ്, അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ, നാ​ഫി, ജം​ഷീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ഫോ​ക്ക​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സി.​ഒ.​ഒ ഫി​റോ​സ് മ​ര​ക്കാ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഇ​വ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല തൊ​ടി​ക ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

