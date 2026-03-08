Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightവി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 8 March 2026 9:56 AM IST
    Updated On
    date_range 8 March 2026 9:56 AM IST

    വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വൈ​കാ​തെ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷ

    text_fields
    bookmark_border
    വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വൈ​കാ​തെ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷ
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​യ​ൽ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ആ​ക്ര​മി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന ഇ​റാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​സൂ​ദ് പെ​സ​ഷ്‍കി​യാ​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ആ​ശ്വാ​സം​കൊ​ണ്ട് ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ. കു​വൈ​ത്ത് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​​ങ്ങ​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​തോ​ടെ അ​യ​വു വ​രു​മെ​ന്നും സ​ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ ശാ​ന്ത​മാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ. നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളും പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി 28ന് ​യു.​എ​സ് -ഇ​റാ​ൻ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​റ​കെ​യാ​ണ് സു​ര​ക്ഷാ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ കു​വൈ​ത്ത് വ്യോ​മ​പാ​ത താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ച​ത്.

    ഇ​തോ​ടെ കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്തു​പോ​യ​വ​രും കു​വൈ​ത്തി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ​വ​രും വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി കു​ടു​ങ്ങി. കു​വൈ​ത്ത് പൗ​ര​ൻ​മാ​രെ തി​രി​കെ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​സ് സൗ​ദി​വ​ഴി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നാ​ട്ടി​ലും കു​വൈ​ത്തി​ലു​മാ​യി കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    കു​വൈ​ത്തി​നെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യും ക​ന​ത്ത ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ വ്യോ​മാ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലെ മി​സൈ​ൽ, ഡ്രോ​ൺ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ വ്യോ​മ പ്ര​തി​രോ​ധ സേ​ന കൃ​ത്യ​മാ​യി പ്ര​തി​രോ​ധി​ച്ചു. ഇ​തു​വ​രെ​യാ​യി ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​യു​ധ സേ​ന​യി​ലെ ര​ണ്ട് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​നും ബാ​ലി​ക​യും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു.

    നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ഭൗ​തി​ക നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഓ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ 67 സാ​യു​ധ സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ഇ​റാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം സം​ഘ​ർ​ഷം അ​യ​യു​ന്ന​തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​യാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ശ്നം വൈ​കാ​തെ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മെ​ന്നും വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സ് ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നു​മു​ള്ള പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​റാ​നെ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വ​രു​തെ​ന്നും പെ​സ​ഷ്‍കി​യാ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​യ​ൽ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​റാ​നെ ആ​​ക്ര​മി​ച്ചാ​ൽ തി​രി​ച്ച​ടി​യു​ണ്ടാ​വു​മെ​ന്ന സൂ​ച​ന​യും ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Flight services are expected to resume soon
    Similar News
    Next Story
    X