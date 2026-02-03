Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    date_range 3 Feb 2026 9:02 AM IST
    date_range 3 Feb 2026 9:02 AM IST

    ഭ​ക്ഷ്യ വി​ത​ര​ണ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ശ്ചി​ത ഫീ​സ്

    ജി.​സി.​സി​യി​ലെ ആ​ദ്യ രാ​ജ്യ​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത്
    ഭ​ക്ഷ്യ വി​ത​ര​ണ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ശ്ചി​ത ഫീ​സ്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഡെ​ലി​വ​റി ഫീ​സും ക​മീ​ഷ​നു​ക​ളും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന ജി.​സി.​സി​യി​ലെ ആ​ദ്യ രാ​ജ്യ​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത്. റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ളു​ടെ​യും റെ​ഡി​മെ​യ്ഡ് ഫു​ഡ് ഡെ​ലി​വ​റി പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത തീ​രു​മാ​നം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വി​പ​ണി​യി​ൽ സു​താ​ര്യ​മാ​യ മ​ത്സ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് പു​തി​യ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യം.

    മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് ഡെ​ലി​വ​റി ഫീ​സും ക​മീ​ഷ​നും മാ​റ്റ​മി​ല്ലാ​തെ തു​ട​രു​ക, നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത എ​ക്സ്ക്ലൂ​സി​വ് ക​രാ​റു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക, ഓ​ർ​ഡ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് വി​ല വ്യ​ക്ത​മാ​യി അ​റി​യി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ. ഇ​തോ​ടെ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളു​മാ​യി ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ടാ​നും അ​വ​രു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ഡാ​റ്റ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കാ​നും അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ടാ​കും. റ​ദ്ദാ​ക്ക​ലു​ക​ളും പ​രാ​തി​ക​ളും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​പ​രി​ധി​യു​ള്ള സം​വി​ധാ​നം നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി. എ​ല്ലാ ഡെ​ലി​വ​റി ക​മ്പ​നി​ക​ളും ര​ണ്ട് മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സ് പു​തു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ലൈ​സ​ൻ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്ക​ൽ വ​രെ​യു​ള്ള ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:feefixedfood deliveryKuwaitdelivery services
    News Summary - Fixed fees for food delivery services
