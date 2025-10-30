Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 1:43 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 1:43 PM IST

    വ്യാ​ജ വി​ലാ​സ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് സി​വി​ൽ ഐ.​ഡി; അ​ഞ്ച് പേ​ർ​ക്ക് ത​ട​വുശി​ക്ഷ

    വ്യാ​ജ വി​ലാ​സ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് സി​വി​ൽ ഐ.​ഡി; അ​ഞ്ച് പേ​ർ​ക്ക് ത​ട​വുശി​ക്ഷ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വ്യാ​ജ റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ വി​ലാ​സ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് സി​വി​ൽ ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ നേ​ടി​യ കേ​സി​ൽ, ഒ​രു പ്ര​വാ​സി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ച് പേ​ർ​ക്ക് ത​ട​വുശി​ക്ഷ. വ്യാ​ജ​രേ​ഖ ച​മ​ക്ക​ൽ, കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങ​ൽ, ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ൾ വ്യാ​ജ​മാ​യി ത​യാ​റാ​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ചു​മ​ത്തി​യാ​ണ് ശി​ക്ഷ.

    പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സി​വി​ൽ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ഒ​രു പ്ര​വാ​സി ക​മ്പ​നി പ്ര​തി​നി​ധി​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ. പാ​സി​യി​ലെ ര​ണ്ട് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും ഒ​രു പ്ര​വാ​സി പ്ര​തി​നി​ധി​ക്കും അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം വീ​തം ത​ട​വും, അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്റി​നും മ​റ്റൊ​രു ക​മ്പ​നി പ്ര​തി​നി​ധി​ക്കും മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വും കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ചു. കൈ​ക്കൂലി വാ​ങ്ങി സി​വി​ൽ ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​നും വി​ലാ​സ​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​ജ​മാ​യി മാ​റ്റാ​നും സം​ഘം ശ്ര​മി​ച്ച​താ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞു. വ്യാ​ജ വാ​ട​ക ക​രാ​റു​ക​ൾ കെ​ട്ടി​ച്ച​മ​ച്ച​തും ചി​ല​രു​ടെ അ​റി​വി​ല്ലാ​തെ വി​ലാ​സ​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ത്ത​തും ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    TAGS:civil idKuwait Newsgulf news malayalamFake address
