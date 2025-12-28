Begin typing your search above and press return to search.
    അ​ഞ്ചു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 9:45 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 9:45 AM IST

    അ​ഞ്ചു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    • ക​ബ്ദി​ലെ മ​രു​ഭൂ​മി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന; ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു
    • കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്തു
    അ​ഞ്ചു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    1. അ​ന​ധി​കൃ​ത കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കു​ന്നു 2. പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത മ​ദ്യം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​തി​നും കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ബ്ദി​ലെ മ​രു​ഭൂ​മി​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന. മ​ദ്യം, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്, സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും 16 വാ​ണ്ട​ഡ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. വി​വി​ധ കേ​സു​ക​ളി​ൽ തി​ര​യു​ന്ന അ​ഞ്ച് വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. നി​ര​വ​ധി അ​ന​ധി​കൃ​ത ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്തു. പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ക്രി​മി​ന​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സെ​ക്ട​ർ, കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി എ​ന്നി​വ സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ് സു​ര​ക്ഷാ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷാ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഹ​മീ​ദ് അ​ൽ ദ​വാ​സ് ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ന് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ച്ചു.

    സു​ര​ക്ഷ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും പൊ​തു ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ സു​ര​ക്ഷാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. സു​ര​ക്ഷ​യെ​യും പൊ​തു ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന​ത്തെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ, കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രും. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    TAGS:gulfnewsKuwaitarrested
