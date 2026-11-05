വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇ-സിഗരറ്റ് വിറ്റ അഞ്ച് പ്രവാസികൾ പിടിയിൽ

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വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇ-സിഗരറ്റ് വിറ്റ അഞ്ച് പ്രവാസികൾ പിടിയിൽtext_fields
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News Summary - Five expatriates arrested for selling e-cigarettes to students
കുവൈത്ത് സിറ്റി: സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇ-സിഗരറ്റുകൾ വിറ്റ അഞ്ച് ബംഗ്ലാദേശ് പൗരന്മാരെ ജനറൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സാദ് അൽ അബ്ദുല്ലയിലെ ഒരു വീടിനുള്ളിലായിരുന്നു കട. ഫോണിൽ ഓർഡറുകൾ സ്വീകരിച്ച് വീടിന് പുറത്തുവെച്ച് അവ കൈമാറുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്.
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇ-സിഗരറ്റുകൾ വിൽക്കുന്നതിനിടെ ഉദ്യോഗസഥർ ഒരാളെ പിടികൂടുകയും തുടർന്ന് സ്ഥലം പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെ മറ്റുള്ളവരെയും അറസ്റ്റുചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. ഇ-സിഗരറ്റുകൾ അടങ്ങിയ 13 വലിയ പെട്ടികളും 23 ചെറിയ പെട്ടികളും, പുകയില അടങ്ങിയ 219 ചെറിയ പാക്കറ്റുകളും, വിൽപ്പനയിലൂടെ ലഭിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന 1,722 ദീനാറും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു.
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