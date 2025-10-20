Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 2:36 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 2:36 PM IST

    ഖു​ർ​ആ​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്‌ നീ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് -ഫൈ​സ​ൽ അ​സ്‌​ഹ​രി

    ഖു​ർ​ആ​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്‌ നീ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് -ഫൈ​സ​ൽ അ​സ്‌​ഹ​രി
    'വെ​ളി​ച്ച​മാ​ണ്‌ ഖു​ർ​ആ​ൻ' കെ.​ഐ.​ജി റി​ഗ്ഗാ​യ്‌ ഏ​രി​യ ച​ർ​ച്ചാ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഫൈ​സ​ൽ അ​സ്‌​ഹ​രി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഖു​ർ​ആ​ൻ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്‌ നീ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണ്‌. നീ​തി മ​രി​ച്ച ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​വും നി​ർ​ഭ​യ​ത്വ​വും മ​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ഏ​തു​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും നീ​തി​ക്കു​വേ​ണ്ടി നി​ല​കൊ​ള്ള​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്‌ ഖു​ർ​ആ​ന്റെ ആ​ഹ്വാ​ന​മെ​ന്നും പ​ണ്ഡി​ത​നും വാ​ഗ്മി​യും ആ​ലു​വ അ​സ്‌​ഹ​റു​ൽ ഉ​ലൂം കോ​ള​ജ്‌ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലു​മാ​യ ഫൈ​സ​ൽ അ​സ്‌​ഹ​രി.

    കേ​ര​ള ഇ​സ് ലാ​മി​ക്‌ ഗ്രൂ​പ് (കെ.​ഐ.​ജി) കു​വൈ​ത്ത്‌ ന​ട​ത്തി വ​രു​ന്ന 'വെ​ളി​ച്ച​മാ​ണ്‌ ഖു​ർ​ആ​ൻ' കാ​മ്പ​യി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്‌ റി​ഗ്ഗാ​യ്‌ ഏ​രി​യ, കെ.​ഐ.​ജി ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ർ​ച്ചാ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ഖു​ർ​ആ​ൻ മു​സ്‌​ലിം​ക​ൾ​ക്ക്‌ മാ​ത്ര​മു​ള്ള സ​ന്മാ​ർ​ഗ​മ​ല്ല, മു​ഴു​വ​ൻ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള​താ​ണ്‌. അ​ല്ലാ​ഹു എ​ന്ന​ത്‌ സ​ർ​വേ​ശ്വ​ര​ൻ എ​ന്ന​തി​നു അ​റ​ബി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ദ​സ്യ​രു​ടെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഫൈ​സ​ൽ അ​സ്‌​ഹ​രി മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി. ഏ​രി​യ ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഇ.​കെ. സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ൻ​സാ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഫ​ഹീം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

