    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 12:22 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 12:22 PM IST

    ആ​ദ്യ ഘ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ച്ചു; ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്ക് പാ​ർ​പ്പി​ടം ഒ​രു​ക്കാ​ൻ കു​വൈ​ത്തി​ലെ ന​മാ ചാ​രി​റ്റി

    വ​ട​ക്ക​ൻ ഗ​സ്സ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഭാ​ഗം
    ന​മാ ചാ​രി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഗ​സ്സ​യി​ൽ പാ​ർ​പ്പി​ട നി​ർ​മാ​ണ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ത്തി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ കി​ട​പ്പാ​ടം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത പാ​ർ​പ്പി​ടം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കു​വൈ​ത്ത് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള ന​മാ ചാ​രി​റ്റി​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി.

    വ​ട​ക്ക​ൻ ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ പാ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 100 ല​ധി​കം കൂ​ടാ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മിക്കു​മെ​ന്ന് ന​മാ ചാ​രി​റ്റി ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് മ​ർ​സൂ​ഖ് അ​ൽ ഒ​തൈ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യമെന്ന നി​ല​ക്കാ​ണി​ത്.




    ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ യു.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു പ്ര​കാ​രം ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ 85 ശ​ത​മാ​നം പേ​രെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി കു​ടി​യി​റ​ക്കി​യ​താ​യും 50 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം പാ​ർ​പ്പി​ട- അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വ​ട​ക്ക​ൻ ഗ​സ്സ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഭാ​ഗം. ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ എ​ല്ലാ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം, പാ​ർ​പ്പി​ടം, ഭ​ക്ഷ​ണം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ സ​മ​ഗ്ര സ​ഹാ​​യമെത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ന​മാ ചാ​രി​റ്റി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ 33 ട്ര​ക്കു​ക​ൾ കൈയ്‌​റോ​യി​ൽ നി​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പു​റ​പ്പെ​ട്ടു. കു​വൈ​ത്ത് സ​കാ​ത്ത് ഹൗ​സ് സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്ത ഭ​ക്ഷ​ണ​വും അ​വ​ശ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​യാ​ണി​വ. ഗ​സ്സ​ക്ക് മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി 18 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 360 ട​ണ്ണോ​ളം വ​സ്തു​ക്ക​ൾ കു​വൈ​ത്ത് ഈ​ജി​പ്ത്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:PalestiniansKuwait newsNAMA Charitygulf news malayalam
    News Summary - First phase begins; Nama Charity in Kuwait to provide housing for Palestinians
