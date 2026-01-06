Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 12:52 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 12:52 PM IST

    ആദ്യ വനിത പൊലീസ് പൈലറ്റാകാൻ ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റനന്റ് ദാന അൽ ഷാലീൻ

    ഗ്രീ​സി​ൽ പ​ഠ​ന​വും പ​രി​ശീ​ല​ന​വും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കും
    ആദ്യ വനിത പൊലീസ് പൈലറ്റാകാൻ ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റനന്റ് ദാന അൽ ഷാലീൻ
    ഫ​സ്റ്റ് ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ദാ​ന അ​ൽ ഷാ​ലീ​ൻ മു​തി​ർ​ന്ന

    ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ദ്യ വ​നി​ത പൊ​ലീ​സ് പൈ​ല​റ്റാ​കാ​ൻ ഫ​സ്റ്റ് ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ദാ​ന അ​ൽ ഷാ​ലീ​ൻ. ഗ്രീ​സി​ൽ വ്യോ​മ​യാ​ന ശാ​സ്ത്രം പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ഇ​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്തി​ലെ സു​ര​ക്ഷ, സൈ​നി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പാ​ണി​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ എ​യ​ർ ക​മ​ഡോ​ർ സാ​ലിം അ​ൽ ഷെ​ഹാ​ബ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    പൈ​ല​റ്റ് ഓ​ഫീ​സ​റാ​യി യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​ന്ന​തി​ന് ഫ​സ്റ്റ് ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ദാ​ന അ​ൽ ഷാ​ലീ​ൻ ഗ്രീ​സി​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക​വും പ്രാ​യോ​ഗി​ക​വു​മാ​യ പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടും. സ്ത്രീ​ക​ളെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​വി​ധ സു​ര​ക്ഷാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ അ​വ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷാ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം മു​ന്നേ​റു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് ഇ​ത് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സാ​ലിം അ​ൽ ഷെ​ഹാ​ബ് പ​റ​ഞ്ഞു. സേ​ന​യെ ആ​ധു​നി​ക​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഉൗ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഇ​തെ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

