Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightപ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 7:46 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 7:46 AM IST

    പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ മാ​ൻ​പ​വ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ മാ​ൻ​പ​വ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി
    cancel
    camera_alt

    ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ മാ​ൻ​പ​വ​ർ ഓ​ഫി​സ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​പ​ടി​ക​ളും വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ മാ​ൻ​പ​വ​റി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി. ഏ​തൊ​രു സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും വി​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ണി​ക്ക​ല്ല് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്നും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് ഇ​ട​പ​ഴ​കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും പോ​സി​റ്റീ​വും പ്ര​ചോ​ദ​നാ​ത്മ​ക​വു​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഒ​രു​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും മ​ന്ത്രി സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സം പ്രാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് മ​നു​ഷ്യ​മൂ​ല​ധ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യു​മാ​ണെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സ്വ​ന്തം ക​ഴി​വു​ക​ളി​ലും രാ​ജ്യ​ത്തെ സേ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​വ​രു​ടെ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കി​ലും വി​ശ്വ​സി​ച്ച് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​നം തു​ട​രാ​നും കൂ​ട്ടാ​യ പ​രി​ശ്ര​മം ന​ട​ത്താ​നും ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് അ​തോ​റി​റ്റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ഉ​ണ​ർ​ത്തി. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ മ​ന്ത്രി അ​വ​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ, നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, ജോ​ലി ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും കേ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Visitspublic authority of manpowerFirst Deputy Prime Minister
    News Summary - First Deputy Prime Minister visits Public Authority for Manpower
    Similar News
    Next Story
    X