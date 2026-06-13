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    Kuwait
    Posted On
    date_range 13 Jun 2026 11:15 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Jun 2026 11:15 AM IST

    ഇറാൻ ആക്രമണം; കുവൈത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ സന്ദർശിച്ച് ഒന്നാം ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് ഫഹദ് യൂസഫ് സഉൂദ് അസ്സബാഹ്

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    Gulfnews
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    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഇറാൻ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ഫർവാനിയ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരെ ഒന്നാം ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് ഫഹദ് യൂസഫ് സഉൂദ് അസ്സബാഹ് സന്ദർശിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും ചികിൽസ തുടർ നടപടികളും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി. ആവശ്യമായ എല്ലാ വൈദ്യസഹായങ്ങളും നൽകണമെന്നും പരിക്കേറ്റവരുടെ അവസ്ഥ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നത് തുടരണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു.

    പൂർണ്ണമായ സുഖം പ്രാപിക്കുന്നതുവരെ ചികിൽസ തുടരേണ്ടതിന്റെയും പ്രാധാന്യവും മന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചു. ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്കിടയിൽ തുടർച്ചയായ ഏകോപനത്തിന്റെയും പരിക്കേറ്റവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാത്തരം പിന്തുണയുടെയും ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹം ഉണർത്തി.

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    TAGS:gulfnewsKuwaitattack.gulfnewsmalayalamIsrael Iran War
    News Summary - Iran Attack: First Deputy Prime Minister Sheikh Fahad Yusuf Saud Al-Sabah Visits the Injured in Kuwait
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