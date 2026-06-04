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    Kuwait
    Posted On
    date_range 4 Jun 2026 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Jun 2026 11:18 AM IST

    നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തി ഒന്നാം ഉപപ്രധാനമന്ത്രി

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    നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തി ഒന്നാം ഉപപ്രധാനമന്ത്രി
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    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഇറാനൻ ആക്രമണത്തിലെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ഒന്നാം ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് ഫഹദ് യൂസഫ് സഊദ് അസ്സബാഹ് ടെർമിനൽ -1 പരിശോധന നടത്തി.

    ടെർമിനൽ കെട്ടിടത്തിനും അതിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ശൈഖ് ഫഹദ് പരിശോധിച്ചു. ആക്രമണത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ നേരിടുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ചും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ മന്ത്രിക്കു വിശദീകരിച്ചു നൽകി.

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    TAGS:deputy prime ministerDamageIran attackgulf
    News Summary - First Deputy Prime Minister assesses the damage
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