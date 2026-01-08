Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 8 Jan 2026 7:36 AM IST
    date_range 8 Jan 2026 7:36 AM IST

    ഫസ്റ്റ് അസംബ്ലി ഓഫ് ഗോഡ് ചർച്ച് കുവൈത്ത് യൂത്ത് ക്യാമ്പ്

    ഫസ്റ്റ് അസംബ്ലി ഓഫ് ഗോഡ് ചർച്ച് കുവൈത്ത് യൂത്ത് ക്യാമ്പ്
    ഫ​സ്റ്റ് അ​സം​ബ്ലി ഓ​ഫ് ഗോ​ഡ് ച​ർ​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് യൂ​ത്ത് ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ന്ന്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ​സ്റ്റ് അ​സം​ബ്ലി ഓ​ഫ് ഗോ​ഡ് ച​ർ​ച്ചി​ലെ ക്രൈ​സ്റ്റ് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​സ് (സി.​എ) ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ‘ക്രോ​സ്റോ​ഡ്സ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ യു​വ​ജ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി​യി​ലെ നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ൽ ച​ർ​ച്ചി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്നു. എ​ൻ.​ഇ.​സി.​കെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റോ​യ് കെ. ​യോ​ഹ​ന്നാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഫ​സ്റ്റ് അ​സം​ബ്ലി ഓ​ഫ് ഗോ​ഡ് ച​ർ​ച്ച് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ൻ പാ​സ്റ്റ​ർ ഷി​ബു മാ​ത്യു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഫ​സ്റ്റ് അ​സം​ബ്ലി ഓ​ഫ് ഗോ​ഡ് ച​ർ​ച്ച് സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജ​ൻ തോ​മ​സ് ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. പ്ര​ധാ​ന സെ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക് ക്രി​സ്ത്യ​ൻ ഗാ​യ​ക​നും ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ പാ​സ്റ്റ​ർ മാ​ത്യു ടി. ​ജോ​ൺ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ​വ​ർ വി​ഷ​ൻ ടി.​വി വ​ർ​ഷി​പ് ലീ​ഡ​ർ ബ്ര​ദ​ർ തി​മോ​ത്തി ആ​രാ​ധ​നാ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ ന​യി​ച്ചു. സി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​ൺ​ലി തു​ണ്ടി​യി​ൽ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി റെ​ഞ്ചി തോ​മ​സ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​യ​ൽ ജോ​ൺ​സ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

