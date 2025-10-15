ശുവൈഖ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ ഫയർഫോഴ്സ് പരിശോധന 33 കടകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: സുരക്ഷ, അഗ്നി പ്രതിരോധ ചട്ടങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ശുവൈഖ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ ജനറൽ ഫയർ ഫോഴ്സ് പരിശോധന കാമ്പയിൻ നടത്തി. പരിശോധനയിൽ വിവിധ നിയമ ലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ 33 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസുകളും മുന്നറിയിപ്പും നൽകി.
പൊതു സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും, അഗ്നിശമന നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനുമുള്ള ജനറൽ ഫയർ ഫോഴ്സിന്റെ തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് പരിശോധന. ആവശ്യമായ സുരക്ഷ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എതിരെ നടപടി എടുക്കുമെന്നും ജനറൽ ഫയർ ഫോഴ്സ് വ്യക്തമാക്കി.
