Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 12:31 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 12:31 PM IST

    ശുവൈ​ഖ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ ഫ​യ​ർഫോ​ഴ്‌​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന 33 ക​ട​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്
    ശുവൈ​ഖ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ​ഥ​ർ നോ​ട്ടീ​സ് പ​തി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സു​ര​ക്ഷ, അ​ഗ്നി പ്ര​തി​രോ​ധ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ശ​ുവൈ​ഖ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ത്തി. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ വി​വി​ധ നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ 33 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സു​ക​ളും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പും ന​ൽ​കി.

    പൊ​തു സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും, അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:FirefightersKuwait NewsShuwaikh industrial areaFire Breakout
