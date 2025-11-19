Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 11:14 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 11:14 AM IST

    മുബാറകിയ മാർക്കറ്റിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തി അഗ്നിരക്ഷാസേന

    മുബാറകിയ മാർക്കറ്റിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തി അഗ്നിരക്ഷാസേന
    മു​ബാ​റ​കി​യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ അഗ്നിരക്ഷാസേന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ മു​ബാ​റ​കി​യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് അഗ്നിരക്ഷാസേന പ​രി​ശോ​ധ​ന.​ സി​വി​ൽ പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫ് ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഒ​മ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഹ​മ​ദി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പു​ല​ർ​ച്ച​യാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന.

    മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ഫ​യ​ർ എ​ൻ​ജി​നു​ക​ൾ​ക്കും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സു​ഖ​മ​മാ​യി ​പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​നും നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ, തീ​പി​ടി​ത്ത പ്ര​തി​രോ​ധ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ, അ​ടി​യ​ന്ത​ര വ​ഴി​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ, സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ​യും ക​ട ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ​യും സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന സം​യോ​ജി​ത സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം.

    തി​ര​ക്കേ​റി​യ വാ​ണി​ജ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പൊ​തു സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യെ​ന്ന് അ​ഗ്നി​രക്ഷാസേ​ന വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.​ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി. താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ട​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. മൊ​ത്തം 70 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും വാ​ണി​ജ്യ ഔ​ട്ട്‌​ല​റ്റു​ക​ളും അം​ഗീ​കൃ​ത സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി പി​ഴ ചു​മ​ത്തി.

