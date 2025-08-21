അഗ്നി സുരക്ഷാനിയമ ലംഘനം; ജഹ്റയിൽ 85 സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂട്ടിച്ചുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: സുരക്ഷ, അഗ്നി പ്രതിരോധ നിയമങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജനറൽ ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പരിശോധന തുടരുന്നു.കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജഹ്റ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഏരിയയിൽ വ്യാപക പരിശോധന നടത്തി.വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം, പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രി, കുവൈത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി തുടങ്ങിയ വിവിധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചായിരുന്നു പരിശോധന.
സുരക്ഷ അഗ്നി പ്രതിരോധ നിയമങ്ങൾ സഥാപനങ്ങൾ പൂർണമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തലായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. സഥാപനങ്ങളിലെ സംവിധാനങ്ങൾ സംഘം പരിശോധിച്ചു. പരിശോധനയിൽ 85 വ്യാവസായിക സൗകര്യങ്ങളും കടകളും അടച്ചുപൂട്ടി. അഗ്നിശമന വകുപ്പിന്റെ സുരക്ഷ ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കാത്തതിന് 122 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി.
രാജ്യത്ത് താപനില ഉയർന്നതോടെ തീപിടിത്ത കേസുകൾ വർധിക്കുന്നത് കൂടി കണക്കിലെടുത്തായിരുന്നു പരിശോധന. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ രാജ്യത്തെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നടന്ന സമാന പരിശോധനയിൽ നിരവധി സഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.ഷുവൈഖ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ -2ൽ നൂറിലേറെ സഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തു. സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി നിയമങ്ങൾ പൂർണമായി പാലിക്കാനും കർശന പരിശോധന തുടരുമെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register