Madhyamam
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_right
    Kuwait
    Posted On
    21 Aug 2025 8:30 AM IST
    Updated On
    21 Aug 2025 8:30 AM IST

    അ​ഗ്നി സു​ര​ക്ഷാനി​യ​മ ലം​ഘ​നം; ജ​ഹ്‌​റ​യി​ൽ 85 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ട്ടിച്ചു

    jahra
    ജ​ഹ്‌​റ​യി​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ പ​തി​ച്ച നോ​ട്ടീസ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സു​ര​ക്ഷ, അ​ഗ്നി പ്ര​തി​രോ​ധ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​ന്നു.ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ജ​ഹ്‌​റ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ എ​ക്സ്പാ​ൻ​ഷ​ൻ ഏ​രി​യ​യി​ൽ വ്യാ​പ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി.വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി, കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന.

    സു​ര​ക്ഷ അ​ഗ്നി പ്ര​തി​രോ​ധ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ സ​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ലാ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യം. സ​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 85 വ്യാ​വ​സാ​യി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ക​ട​ക​ളും അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി. അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന വ​കു​പ്പി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​തി​ന് 122 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് താ​പ​നി​ല ഉ​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ തീ​പി​ടി​ത്ത കേ​സു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് കൂ​ടി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മാ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി സ​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.ഷു​വൈ​ഖ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ -2ൽ ​നൂ​റി​ലേ​റെ സ​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്തു. സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പാ​ലി​ക്കാ​നും ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കി.

    TAGS:violationGulf NewsFire SafetyKuwait News
    News Summary - Fire safety violations; 85 establishments closed in Jahra
