Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഅ​ഗ്നി സു​ര​ക്ഷ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 11:16 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 11:16 AM IST

    അ​ഗ്നി സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചി​ല്ല; 161 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ഗ്നി സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചി​ല്ല; 161 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി
    cancel
    camera_alt

    അഗ്നിരക്ഷാസേന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: തീ​പി​ടി​ത്തം ത​ട​യ​ൽ നി​യ​മം പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​യി​ൽ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ 161 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​യ​താ​യി ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഷു​വൈ​ഖ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ലാ​ണ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ട്ടി​യ​ത്. ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് വി​വി​ധ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് നി​ശ്ച​യി​ച്ച സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും ഇ​ത​ര നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​തി​ന് 221 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് നോ​ട്ടീ​സു​ക​ളും ന​ൽ​കി.

    വേ​ന​ൽ ക​ന​ത്ത​തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് തീ​പി​ടി​ത്ത കേ​സു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണ്. ഇ​വ ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യാ​ണ് ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്. അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റു​ക​ളി​ലും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും തീ​പി​ടി​ത്ത പ്ര​തി​രോ​ധ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​നി​ഷ്ട​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ ഉ​ട​ൻ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സി​നെ വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsFire Safety Systemclosed buildings
    News Summary - Fire safety standards not followed; 161 firms closed
    Similar News
    Next Story
    X