അഗ്നി സുരക്ഷ നിയമ ലംഘനം: പരിശോധന തുടരുന്നു; 61 സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂട്ടിച്ചുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: സുരക്ഷാ, അഗ്നി പ്രതിരോധ നിയമങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജനറൽ ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പരിശോധന തുടരുന്നു.
ഷുവൈഖ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ 2ൽ രണ്ടാം ദിവസവും നടന്ന പരിശോധനയിൽ 61 സ്ഥാപനങ്ങൾ അടപ്പിച്ചു. അഗ്നിശമന വകുപ്പിന്റെ സുരക്ഷാ ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കാത്തതിന് 97 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി. വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം, പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രി, കുവൈത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയായിരുന്നു പരിശോധന. സുരക്ഷ അഗ്നി പ്രതിരോധ നിയമങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂർണമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തലായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.
സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സംവിധാനങ്ങൾ സംഘം പരിശോധിച്ചു. രാജ്യത്ത് താപനില ഉയർന്നതോടെ തീപിടിത്ത കേസുകൾ വർധിക്കുന്നത് കൂടി കണക്കിലെടുത്തായിരുന്നു പരിശോധന. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ രാജ്യത്തെ വിവിധ ഇടത്ത് നടന്ന സമാന പരിശോധനയിൽ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി നിയമങ്ങൾ പൂർണമായി പാലിക്കാനും കർശന പരിശോധന തുടരുമെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register