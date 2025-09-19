Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 1:17 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 1:17 PM IST

    അ​ഗ്നി സു​ര​ക്ഷാ പ​രി​ശോ​ധ​ന ര​ണ്ട് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി

    അ​ഗ്നി സു​ര​ക്ഷാ പ​രി​ശോ​ധ​ന ര​ണ്ട് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി
    നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച സ​ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ നോ​ട്ടീ​സ് പ​തി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക​ട​ക​ളും വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ഗ്നി സു​ര​ക്ഷ, പ്ര​തി​രോ​ധ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വെ​സ്റ്റ് അ​ബു ഫാ​ത്തി​റ അ​ൽ ഹി​രാ​ഫി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് വ്യാ​പ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച​തി​ന് ര​ണ്ട് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി. ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സ് നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ 16 സ​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സു​ക​ളും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ളും ന​ൽ​കി.

    തീ​പി​ട​ിത്ത​വും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വ്യാ​പ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. നി​ര​വ​ധി സ​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​തി​രെ ഇ​തി​ന​കം ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ അ​ഗ്നി​സു​ര​ക്ഷ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഉ​ണ​ർ​ത്തി. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​മെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:Fire SafetyinspectionKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Fire safety inspection shuts down two establishments
