അഗ്നി സുരക്ഷാ പരിശോധന രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കടകളും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളും അഗ്നി സുരക്ഷ, പ്രതിരോധ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ജനറൽ ഫയർ ഫോഴ്സ് പരിശോധന തുടരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെസ്റ്റ് അബു ഫാത്തിറ അൽ ഹിരാഫിയ പ്രദേശത്ത് വ്യാപക പരിശോധന നടത്തി. പരിശോധനയിൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടി. ജനറൽ ഫയർ ഫോഴ്സ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കാത്തതായി കണ്ടെത്തിയ 16 സഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസുകളും മുന്നറിയിപ്പുകളും നൽകി.
തീപിടിത്തവും അപകടങ്ങളും ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്ത് ജനറൽ ഫയർ ഫോഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യാപക പരിശോധനകൾ നടന്നുവരികയാണ്. നിരവധി സഥാപനങ്ങൾക്ക് എതിരെ ഇതിനകം നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ അഗ്നിസുരക്ഷ നിയമങ്ങളും നടപടികളും പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ ഉണർത്തി. വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധന തുടരുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.
