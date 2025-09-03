Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഅ​ഗ്നി സു​ര​ക്ഷാ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 11:30 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 11:30 AM IST

    അ​ഗ്നി സു​ര​ക്ഷാ പ​രി​ശോ​ധ​ന; സു​ലൈ​ബി​യ​യി​ൽ 58 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ഗ്നി സു​ര​ക്ഷാ പ​രി​ശോ​ധ​ന; സു​ലൈ​ബി​യ​യി​ൽ 58 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി
    cancel
    camera_alt

    സു​ലൈ​ബി​യ​യി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ​ഥ​ൻ നോ​ട്ടീ​സ് പ​തി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് തീ​പി​ടി​ത്ത പ്ര​തി​​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ർ​ശ​ന പ​രി​​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സു​ലൈ​ബി​യ​യി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ നി​ര​വ​ധി നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് 58 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ വെ​യ​ർ​ഹൗ​സു​ക​ളാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി, മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, വൈ​ദ്യു​തി, തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, പൊ​തു സു​ര​ക്ഷ, റെ​സി​ഡ​ൻ​സി അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ClosedFire Safetyinspectionsulaimaniya
    News Summary - Fire safety inspection; 58 establishments closed in Sulaimaniya
    Similar News
    Next Story
    X