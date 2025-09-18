Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 10:19 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 10:19 AM IST

    അഗ്നി സുരക്ഷ പരിശോധന; 14 സ്ഥാപനങ്ങൾ അടപ്പിച്ചു

    അഗ്നി സുരക്ഷ പരിശോധന; 14 സ്ഥാപനങ്ങൾ അടപ്പിച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ഗ്നി സു​ര​ക്ഷ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഷു​വൈ​ഖ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 14 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​പ്പി​ച്ചു.അഞ്ച് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി. കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും സ​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും സു​ര​ക്ഷ, അ​ഗ്നി പ്ര​തി​രോ​ധ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല​യി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്ത കേ​സു​ക​ൾ പ​തി​വാ​ണ്. അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​കാ​ൻ സു​ര​ക്ഷ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഉ​ണ​ർ​ത്തി. സു​ര​ക്ഷ​യും നി​യ​മ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് വി​വി​ധ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. നി​ര​വ​ധി സ​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഇ​തി​ന​കം ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്സ് സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

