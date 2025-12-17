Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    date_range 17 Dec 2025 12:16 PM IST
    date_range 17 Dec 2025 12:16 PM IST

    അ​ഗ്നി​സു​ര​ക്ഷ: ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി

    അ​ഗ്നി​സു​ര​ക്ഷ: ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി
    ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ നോ​ട്ടീ​സ്

    പ​തി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഷു​വൈ​ഖ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ, അ​ബ്ബാ​സി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. അ​ഗ്നി​സു​ര​ക്ഷാ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​രോ​ധ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും കൃ​ത്യ​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ്, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം, വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    സു​ര​ക്ഷാ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ 131 വാ​ണി​ജ്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി. നി​ര​വ​ധി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സു​ക​ളും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ളും ന​ൽ​കി​യ​താ​യി ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

