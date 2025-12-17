അഗ്നിസുരക്ഷ: ജനറൽ ഫയർഫോഴ്സ് പരിശോധന നടത്തിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഷുവൈഖ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ, അബ്ബാസിയ മേഖലകളിൽ ജനറൽ ഫയർഫോഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്തി. അഗ്നിസുരക്ഷാ ചട്ടങ്ങളും പ്രതിരോധ മാനദണ്ഡങ്ങളും കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിനായാണ് പരിശോധന സംഘടിപ്പിച്ചത്.
ഫയർഫോഴ്സ്, ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം, വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം, കുവൈത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.
സുരക്ഷാ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ 131 വാണിജ്യസ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടി. നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസുകളും മുന്നറിയിപ്പുകളും നൽകിയതായി ജനറൽ ഫയർഫോഴ്സ് അറിയിച്ചു.
