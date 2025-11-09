Begin typing your search above and press return to search.
9 Nov 2025 11:14 AM IST
9 Nov 2025 11:14 AM IST
അഗ്നി സുരക്ഷ ബോധവത്കരണ പരിപാടിtext_fields
News Summary - Fire Safety Awareness Program
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഹവല്ലിയിലെ അൽ രാജ പ്രൈമറി ബോയ്സ് സ്കൂൾ ഫോർ സ്പെഷൽ നീഡ്സിൽ ജനറൽ ഫയർ ഫോഴ്സ് അഗ്നി സുരക്ഷ ബോധവത്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. തീപിടുത്തങ്ങളുടെയും അപകടങ്ങളുടെയും കാരണങ്ങൾ, അവ തടയാനുള്ള വഴികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.
അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ അപകടങ്ങളിൽനിന്ന് എങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞുമാറാമെന്നും വിവിധ തീപിടിത്തങ്ങളും അപകടങ്ങളും എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാമെന്നും പരിപാടിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് വിവരിച്ചു.
