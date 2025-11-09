Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 11:14 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 11:14 AM IST

    അ​ഗ്നി സു​ര​ക്ഷ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി

    അ​ഗ്നി സു​ര​ക്ഷ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഹ​വ​ല്ലി​യി​ലെ അ​ൽ രാ​ജ പ്രൈ​മ​റി ബോ​യ്‌​സ് സ്‌​കൂ​ൾ ഫോ​ർ സ്‌​പെ​ഷ​ൽ നീ​ഡ്‌​സി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സ് അ​ഗ്നി സു​ര​ക്ഷ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. തീ​പി​ടു​ത്ത​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, അ​വ ത​ട​യാ​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളി​ൽ ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യം.

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ങ്ങ​നെ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​മാ​റാ​മെ​ന്നും വി​വി​ധ തീ​പി​ടി​ത്ത​ങ്ങ​ളും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും എ​ങ്ങ​നെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​മെ​ന്നും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വി​വ​രി​ച്ചു.

