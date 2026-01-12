Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 10:59 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 10:59 AM IST

    തീ​പി​ടി​ത്തം; ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തു​ം വേ​ണം ക​രു​ത​ൽ

    തീ​പി​ടി​ത്തം; ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തു​ം വേ​ണം ക​രു​ത​ൽ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ചൂ​ടു​കാ​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് രാ​ജ്യം ത​ണു​പ്പ് സീ​സ​ണി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും തീ ​പി​ടി​ത്ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച ജാ​ഗ്ര​ത കു​റ​ക്കേ​ണ്ട. രാ​ജ്യ​ത്ത് ഉ​യ​ർ​ന്ന വേ​ന​ലി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം കൂ​ടു​ത​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​റു​ണ്ട്.

    ഇ​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ത​ണു​പ്പു സീ​സ​ണി​ലും അ​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റു​ക​ളി​ലും സ​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​തേ ജാ​ഗ്ര​ത തു​ട​ര​ണം.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​ബ്ബാ​സി​യ​യി​ൽ അ​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റി​ലും അ​ഹ​മ്മ​ദി വ്യ​വ​സാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലും തീ​പി​ടി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യി. ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    പ്ര​തി​രോ​ധം പ്ര​ധാ​നം

    അ​പ്പാ​ർ​ട്ടു​മെ​ന്റു​ക​ളി​ലും ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലും പാ​ച​കം, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സൂ​ക്ഷ്മ​ത വേ​ണം. അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ലെ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് പാ​ച​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഗ്യാ​സ്​ സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ൾ, മൈ​ക്രോ ഓ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ക്ഷ​മ​മാ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​തി​ന് ശേ​ഷം മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണം. തീ ​കെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള പ്രാ​ഥ​മി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണം. എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ തീ​പി​ടി​ക്കാ​നി​ട​യു​ള്ള വ​സ്​​തു​ക്ക​ൾ അ​ടു​പ്പി​ന് സ​മീ​പം വെ​ക്ക​രു​ത്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള​വ സു​ര​ക്ഷാ​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടു​കൂ​ടി സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണം.

    ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഷോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം. ആ​വ​ശ്യം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ സ്വി​ച്ചു​ക​ൾ ഓ​ഫാ​ക്കു​ക​യും ഒ​രു പ്ല​ഗി​ൽ നി​ന്ന് കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യും വേ​ണം.

    ക​ന​ലു​ക​ൾ കെ​ടു​ത്ത​ണം

    ത​ണു​പ്പ് കൂ​ടു​ക​യും ക്യാ​മ്പി​ങ് സീ​സ​ൺ സ​ജീ​വ​മാ​കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ ചൂ​ടു പ​ക​രാ​ൻ ക​രി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്. വീ​ടു​ക​ളി​ലും ക്യാ​മ്പി​ങ് സൈ​റ്റു​ക​ളി​ലും ക​രി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് തീ ​ക​ത്തി​ച്ച് ചൂ​ട് പ​ക​രു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണ്. ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗം ക​ഴി​ഞ്ഞ ശേ​ഷം തീ ​കെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം. ക​രി​യി​ൽ നി​ന്ന് തീ​പ​ട​രാ​നും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    സു​ലൈ​ബി​യ ക​റ​ക്ഷ​ണ​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​ൻ​സ് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സു​ലൈ​ബി​യ​യി​ലെ ജ​ന​റ​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ക​റ​ക്ഷ​ണ​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​ൻ​സ് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കും ശു​ചീ​ക​ര​ണ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റു. അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​ടി​യ​ന്ത​ര മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സം​ഘ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ഉ​ട​ൻ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കും ഒ​രു സ്വ​കാ​ര്യ ക്ലീ​നി​ങ് ക​മ്പ​നി​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​താ​യും അ​വ​രെ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​താ​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. സു​ലൈ​ബി​യ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​നും പ​രി​ക്കി​നും കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. തീ​പി​ടി​ത്ത കാ​ര​ണം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Fire; Pruning is necessary even in winter
