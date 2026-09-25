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കുവൈത്തിൽ ഫയർ ഫോഴ്സ് വാട്സ്ആപ്പ് സേവനം ആരംഭിച്ചുtext_fields
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News Summary - Fire Force WhatsApp service launched in Kuwait
കുവൈത്ത് സിറ്റി: പൊതുജനങ്ങളുടെ അന്വേഷണങ്ങൾക്കും നിർദേശങ്ങൾക്കുമായി കുവൈത്ത് ഫയർ ഫോഴ്സ് വാട്സ്ആപ്പ് സേവനം ആരംഭിച്ചു. പൗരന്മാർക്കും താമസക്കാർക്കും 65914431 എന്ന നമ്പറിൽ വാട്സ്ആപ്പ് വഴി ഫയർ ഫോഴ്സിനെ ബന്ധപ്പെടാം.
അന്വേഷണങ്ങൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ, നിർദേശങ്ങൾ എന്നിവ ഈ നമ്പറിൽ അറിയിക്കാം. ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർക്ക് കൈമാറി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. സേവനം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് ജനറൽ ഫയർ ഫോഴ്സ് പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
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