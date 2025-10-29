Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 12:25 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 12:25 PM IST

    മ​ഹ്ബൂ​ല​യി​ൽ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന

    മ​ഹ്ബൂ​ല​യി​ൽ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന
    ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ​ഥ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​ഹ്ബൂ​ല​യി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് (കെ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്) ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന. അ​ഗ്നി സു​ര​ക്ഷ, പ്ര​തി​രോ​ധ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ വി​വി​ധ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ​യും കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ 300ല​ധി​കം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും പൊ​തു സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​നാ സം​ഘം പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി കെ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ് പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് മീ​ഡി​യ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഗ​രീ​ബ് പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട അ​ഗ്നി സു​ര​ക്ഷാ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ, അ​നു​ചി​ത​മാ​യ വീ​തി​യി​ൽ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ കൂ​ട്ടി​യി​ട​ൽ, അ​ട​ഞ്ഞ അ​ടി​യ​ന്ത​ര എ​ക്സി​റ്റു​ക​ൾ, തു​റ​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ വ​യ​റിങ്, അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ത്താ​ത്ത​ത് എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ഗ്നി സു​ര​ക്ഷാ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​നാ സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കു​വൈ​ത്ത് ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Fire force undergoes rigorous testing in Mahboola
