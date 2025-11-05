Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 11:39 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 11:39 AM IST

    ഷു​വൈ​ഖ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന

    ഷു​വൈ​ഖ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന
    ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ​ഥ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഷു​വൈ​ഖ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സ് വ്യാ​പ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. സു​ര​ക്ഷ, അ​ഗ്നി പ്ര​തി​രോ​ധ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യും ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന ഷോ​പ്പു​ക​ളും കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സ് നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത നി​ര​വ​ധി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക​ട​ക​ൾ​ക്കും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ന​യി​ൽ നോ​ട്ടീ​സു​ക​ളും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പും ന​ൽ​കി. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ ഈ ​സ​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും തീ​പി​ടി​ത്ത​വും ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ സു​ര​ക്ഷ, അ​ഗ്നി പ്ര​തി​രോ​ധ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഉ​ണ​ർ​ത്തി. മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ളു​ടെ അ​ഭാ​വം വ​ൻ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കും.

    നേ​ര​ത്തെ ന​ട​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച നി​ര​വ​ധി സ​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പൂ​ട്ട​ൽ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    TAGS:inspectiongulfShuwaikh industrial areakuwait fire force
    News Summary - Fire Force Inspection in Shuwaikh Industrial Area
