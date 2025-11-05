ഷുവൈഖ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ ഫയർ ഫോഴ്സ് പരിശോധനtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഷുവൈഖ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ ജനറൽ ഫയർ ഫോഴ്സ് വ്യാപക പരിശോധന നടത്തി. സുരക്ഷ, അഗ്നി പ്രതിരോധ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ലംഘിക്കുന്ന ഷോപ്പുകളും കെട്ടിടങ്ങളും തിരിച്ചറിയുകയുമായിരുന്നു പരിശോധനയുടെ ലക്ഷ്യം.
ജനറൽ ഫയർ ഫോഴ്സ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്ത നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കടകൾക്കും പരിശോധനനയിൽ നോട്ടീസുകളും മുന്നറിയിപ്പും നൽകി. നിയമലംഘനങ്ങൾ തുടർന്നാൽ ഈ സഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കും. അപകടങ്ങളും തീപിടിത്തവും ഒഴിവാക്കാൻ സുരക്ഷ, അഗ്നി പ്രതിരോധ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ ഉണർത്തി. മുൻകരുതലുകളുടെ അഭാവം വൻ അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.
നേരത്തെ നടന്ന പരിശോധനയിൽ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച നിരവധി സഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ പൂട്ടൽ അടക്കമുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register