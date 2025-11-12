Begin typing your search above and press return to search.
    ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന; ബി​നി​ദ് അ​ൽ ഗ​റി​ൽ 118 ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി

    ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന; ബി​നി​ദ് അ​ൽ ഗ​റി​ൽ 118 ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി
    നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ഫ​യ​ർ

    ഫോ​ഴ്‌​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ നോ​ട്ടീ​സ് പ​തി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ഗ്നി സു​ര​ക്ഷ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ബി​നി​ദ് അ​ൽ ഗ​റി​ൽ​ ന​ട​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും വ്യാ​പാ​ര​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ഇ​വി​ടെ അ​ഗ്നി സു​ര​ക്ഷ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത 118 ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ വ്യാ​പാ​ര​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും എ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ചി​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടു​ക​യും മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പും നോ​ട്ടീ​സു​ക​ളും ന​ൽ​കി.

