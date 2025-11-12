ഫയർ ഫോഴ്സ് പരിശോധന; ബിനിദ് അൽ ഗറിൽ 118 ലംഘനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: അഗ്നി സുരക്ഷ ചട്ടങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജനറൽ ഫയർ ഫോഴ്സ് പരിശോധന ശക്തമാക്കി.
നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ദിവസങ്ങളായി പരിശോധന നടന്നുവരുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിനിദ് അൽ ഗറിൽ നടന്ന പരിശോധനയിൽ നിരവധി കെട്ടിടങ്ങളും വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളും ചട്ടലംഘനങ്ങൾ നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തി.
ഇവിടെ അഗ്നി സുരക്ഷ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത 118 ലംഘനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ഫയർ ഫോഴ്സ് വ്യക്തമാക്കി.
നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കെട്ടിടങ്ങൾക്കും എതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചു. ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പും നോട്ടീസുകളും നൽകി.
