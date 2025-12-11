Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 11 Dec 2025 9:49 AM IST
Updated Ondate_range 11 Dec 2025 9:49 AM IST
പ്രായോഗിക പരിശീലനം നടത്തി ഫയർഫോഴ്സ്text_fields
News Summary - Fire Force conducts practical training
കുവൈത്ത് സിറ്റി: അപകടഘട്ടങ്ങളിൽ അടിയന്തരമായ ഇടപെടലിന് സജ്ജമാകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജനറൽ ഫയർ ഫോഴ്സ് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രായോഗിക പരിശീലനം നടത്തി. അമിരി ആശുപത്രി, നാഷനൽ കമ്പനി ഫോർ കെമിക്കൽ ആൻഡ് പെട്രോളിയം ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശീലനത്തിൽ ഫയർ ഫോഴ്സ് സജീവമായി പങ്കെടുത്തു.
സാങ്കൽപിക തീപിടിത്തം നിയന്ത്രിക്കൽ, പരിക്കേറ്റവരെ ഒഴിപ്പിക്കൽ, രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടങ്ങി അപകടത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലെ ഇടപെടൽ ഫയർ ഫോഴ്സ് വിജയകരമായി പരിശീലനത്തിൽ പരീക്ഷിച്ചു.
