Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 10:15 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 10:15 AM IST

    ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് സം​ഘം സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു

    ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് സം​ഘം സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സ് സം​ഘം സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്

    ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: റെ​യി​ൽ​വേ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലെ അ​ഗ്നി​സു​ര​ക്ഷാ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കു​വൈ​ത്ത് ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘം സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്ത് ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് സി​വി​ൽ പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ ആ​ക്ടി​ങ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫ് ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ഒ​മ​ർ ഹ​മ​ദി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം സൗ​ദി സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളും സൗ​ദി റെ​യി​ൽ​വേ ക​മ്പ​നി​യും സം​ഘം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. നൂ​ത​ന അ​ഗ്നി​പ്ര​തി​രോ​ധ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ, അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​തി​ക​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ, സു​ര​ക്ഷാ പ്രോ​ട്ടോ​ക്കോ​ളു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ മ​ന​സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്രോ​ജ​ക്ട് മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​രു​മാ​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    ജി.​സി.​സി റെ​യി​ൽ​വേ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് മേ​ധാ​വി മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ത​ലാ​ൽ അ​ൽ റൂ​മി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം.

    Kuwait NewsSaudi Arabiakuwait fire forcegulf news malayalam
    News Summary - Fire Force Association visits Saudi Arabia
