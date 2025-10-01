Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 12:01 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 12:01 AM IST

    അർദിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ അഗ്നിരക്ഷാ ‌സേന പരിശോധന

    അർദിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ അഗ്നിരക്ഷാ ‌സേന പരിശോധന
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ർ​ദി​യ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് അ​ഗ്നിര​ക്ഷാ സേന പ​രി​ശോ​ധ​ന.

    അ​ഗ്നി സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് 33 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ട്ടി​ച്ചു. 109 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സും 13 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ട​ൽ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ളും ന​ൽ​കി​യ​താ​യും ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    സി​വി​ൽ പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ ആ​ക്ടി​ങ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫ് ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഒ​മ​ർ ബൗ​റെ​സ്ലി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​ത്ത​രം പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും, ബി​സി​ന​സ് ഉ​ട​മ​ക​ളും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യെ​ന്നും ബൗ​റെ​സ്ലി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

