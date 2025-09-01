Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightമു​ത്‌​ല​യി​ൽ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 9:48 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 9:48 AM IST

    മു​ത്‌​ല​യി​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലി​രു​ന്ന വാ​ട്ട​ർ ട​വ​റി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം

    text_fields
    bookmark_border
    fire breaks out
    cancel
    camera_alt

    അ​ഗ്നി​രക്ഷാ സേ​ന തീ ​അ​ണ​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മു​ത്‌​ല​യി​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലി​രു​ന്ന വാ​ട്ട​ർ ട​വ​റി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ട​വ​റി​ൽ ചെ​റി​യ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മേ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ള്ളൂ​വെ​ന്ന് വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ലം, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ​ക്താ​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഫാ​ത്തി​മ ജ​വ​ഹ​ർ ഹ​യാ​ത്ത് അ​റി​യി​ച്ചു.അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​ന ഉ​ട​ന​ടി ഇ​ട​പെ​ട്ടു തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി. സ​മ​യ​ക്ര​മം അ​നു​സ​രി​ച്ച് പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​പ​ക​ട കാ​ര​ണം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തി​നും സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത് എ​ത്തി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തി​നും ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സി​നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​നും എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഫാ​ത്തി​മ ജ​വ​ഹ​ർ ഹ​യാ​ത്ത് ന​ന്ദി​യും ക​ട​പ്പാ​ടും അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:under construction buildingKuwait Newswater towerFire breaks out
    News Summary - Fire breaks out in water tower under construction in Mutla
    Similar News
    Next Story
    X