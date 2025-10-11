Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    11 Oct 2025 1:55 PM IST
    Updated On
    11 Oct 2025 1:55 PM IST

    ര​ണ്ടു വീ​ടു​ക​ളി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം; അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ ഗ്യാ​സ് പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ച് ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്

    ര​ണ്ടു വീ​ടു​ക​ളി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം; അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ ഗ്യാ​സ് പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ച് ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്
    അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്ന അ​പ്പാ​ർടമെ​ന്റ്

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ര​ണ്ടു വീ​ടു​ക​ളി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടാ​ണ് ര​ണ്ടു അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും. ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ബ്നൈ​ദ് അ​ൽ ഖ​ർ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ ഗ്യാ​സ് പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​യെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ഗ്യാ​സ് ചോ​ർ​ച്ച തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​ട​ൻ സ​ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ ഹി​ലാ​ലി, ഷാ​ഹി​ദ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​യാ​ളെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി.

    അ​ദാ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ വീ​ടി​ന് തീ​പി​ടി​ച്ച​താ​ണ് മ​റ്റൊ​രു സം​ഭ​വം. ഖു​റൈ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ലെ അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ൻ സ​ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ആ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കി​ല്ല.

    Show Full Article
