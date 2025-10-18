നിർത്തിയിട്ട വാഹനങ്ങളിൽ തീ പടർന്നു; കാറുകൾ കത്തിനശിച്ചുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: അബു ഫാത്തിറ പ്രദേശത്ത് നിർത്തിയിട്ട വാഹനങ്ങളിൽ തീ പടർന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം.വീടിനു മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട വാഹനങ്ങളിൽ തീ പടരുകയായിരുന്നു. ഏഴു വാഹനങ്ങളിൽ തീ പടർന്നു. ഷെഡിൽ അടുത്തടുത്തായി നിർത്തിയിട്ട വാഹനങ്ങളിലാണ് തീ പടർന്നത്. തീ ആളിക്കത്തിയത് ഭീതിയും പുകയും സൃഷ്ടിച്ചു.
ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തിയ ഖുറൈൻ, മംഗഫ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നുള്ള അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ തീപിടിത്തം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. അപകടത്തിൽ ആർക്കും കാര്യമായ പരിക്കില്ലെന്നും തീ വൈകാതെ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയതായും അഗ്നിശമന സേന അറിയിച്ചു. എന്നാൽ തീ പിടിത്തത്തിൽ ഷെഡിനും വാഹനങ്ങൾക്കും കാര്യമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. കാറുകൾ പൂർണമായും കത്തിനശിച്ചു.
