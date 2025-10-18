Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightനി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 12:09 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 12:09 PM IST

    നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ തീ ​പ​ട​ർ​ന്നു; കാ​റു​ക​ൾ ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ തീ ​പ​ട​ർ​ന്നു; കാ​റു​ക​ൾ ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ ന​ശി​ച്ച വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ബു ഫാ​ത്തി​റ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ തീ ​പ​ട​ർ​ന്നു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം.വീ​ടി​നു മു​ന്നി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ തീ ​പ​ട​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഏ​ഴു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ തീ ​പ​ട​ർ​ന്നു. ഷെ​ഡി​ൽ അ​ടു​ത്ത​ടു​ത്താ​യി നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് തീ ​പ​ട​ർ​ന്ന​ത്. തീ ​ആ​ളി​ക്കത്തി​യ​ത് ഭീ​തി​യും പു​ക​യും സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു.

    ഉ​ട​ൻ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ ഖു​റൈ​ൻ, മം​ഗ​ഫ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ തീ​പി​ടിത്തം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ആ​ർ​ക്കും കാ​ര്യ​മാ​യ പ​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും തീ ​വൈ​കാ​തെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​താ​യും അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​ന അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ തീ ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ ഷെ​ഡി​നും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കാ​ര്യ​മാ​യ കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചു. കാ​റു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuwait Newsparked vehiclesgulf news malayalamFire breaks out
    News Summary - Fire breaks out in parked vehicles; cars destroyed
    Similar News
    Next Story
    X